“Виводили під охороною з кабінету губернатора” – Терехов про спробу усунення

Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” підтвердив, що “у найкритичніший момент” колишній керівник СБУ регіону Роман Дудін намагався усунути мера Харкова та голову ОВА.

Коментуючи інформацію про те, що його самого і голову ХОВА Олега Синєгубова ексначальник СБУ Роман Дудін планував усунути, Терехов заявив: “Це не великий секрет. Мало того, була така спроба. Вона була здійснена у найбільш критичний момент, у перші години війни. На щастя, ця спроба не увінчалася успіхом, але так – вона була”.

Також мер Харкова повідомив подробиці тих подій: “Я вважаю, що це була цілеспрямована акція, коли нас виводили під охороною з кабінету губернатора. Це було зроблено цілеспрямовано, щоб обезголовити місто і, відповідно, щоб не було спротиву. Це ж організував ніхто інший, як Дудін. Коли це все не вдалося, він покинув місто, а я лишався у місті, тоді я записав звернення до харків’ян”.

Мотиви дій Дудіна Терехов не став коментувати, пославшись на те, що йде слідство. Мер Харкова зазначив, що давав свідчення про спробу усунути його від керівництва містом.

Нагадаємо, скандал, пов’язаний із діями вже колишнього начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, спалахнув у травні. Тоді після рішення президента про його звільнення Дудін зробив гучну заяву, в якій натякав на бездіяльність у перші дні війни фактично всього керівництва Харкова та області. Однак пізніше виявилося, що у бездіяльності підозрюють його самого. Так, у ДБР оголосили про те, що колишнього головного СБУшника регіону підозрюють у держзраді та самовільному залишенні місця військовослужбовцям в умовах воєнного стану. За інформацією відомства, після 24 лютого він “навмисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто фактично діяв на користь воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ”. Пізніше в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни