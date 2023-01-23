«Выводили под охраной из кабинета губернатора» — Терехов о попытке отстранения

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» бывший руководитель СБУ региона Роман Дудин пытался отстранить мэра Харькова и главу ОВА.

Комментируя информацию о том, что его самого и главу ХОВА Олега Синегубова экс-начальник СБУ Роман Дудин планировал отстранить, Терехов заявил: «Это не большой секрет. Более того, была такая попытка. Она была осуществлена в самый критический момент, в первые часы войны. К счастью, эта попытка не увенчалась успехом, но да – она была».

Также мэр Харькова сообщил подробности тех событий: «Я считаю, что это была целенаправленная акция, когда нас выводили под охраной из кабинета губернатора. Это было сделано целенаправленно, чтобы обезглавить город и, соответственно, чтобы не было сопротивления. Это же организовал никто иной как Дудин. Когда это все не удалось, он покинул город, а я оставался в городе, тогда я записал обращение к харьковчанам».

Мотивы действий Дудина Терехов комментировать не стал, сославшись на то, что идет следствие. Мэр Харькова отметил, что давал показания о попытке отстранить его от руководства городом.

Напомним, скандал, связанный с действиями уже бывшего начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, разгорелся в мае. Тогда после решения президента о его увольнении Дудин сделал громкое заявление, в котором намекал на бездействие в первые дни войны фактически всего руководства Харькова и области. Однако позже оказалось, что в бездействии подозревают его самого. Так, в ГБР объявили о том, что бывшего главного СБУшника региона подозревают в госизмене и самовольном оставлении места военнослужащим в условиях военного положения. По информации ведомства, после 24 февраля он «намеренно препятствовал органам управления области организовывать оборону, то есть фактически действовал в пользу военизированных подразделений и спецслужб РФ». Позже и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны.