Экс-начальник СБУ Харьковщины бросил коллектив на второй день войны — Малюк
Бывший начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин уехал из Харькова на второй день после полномасштабного вторжения РФ.
Об этом и.о. главы СБУ Василий Малюк рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».
«Вместо того, чтобы адекватно отреагировать на принятое кадровое решение, Дудин начал заниматься политиканством. Не хочу навредить следствию, но несколько моментов скажу. Дудин, «великий герой и защитник Харькова», 25 февраля уехал из города в Киев, оставив личный состав фактически без руководителя в самый горячий момент, и вернулся обратно только 2 марта. И после этого еще позволял себе рассказывать какие-то вещи в целом и записывать видеообращения», — отметил Малюк.
Напомним, что уволенный президентом Украины Дудин «на прощанье» сделал громкое заявление, в котором «прозрачно намекал» на бездействие в первые дни войны фактически всего руководства Харькова и области.
Дудин, как сообщали в ГБР, подозревается в госизмене и самовольном оставлении места военнослужащим в условиях военного положения. По информации ведомства, после 24 февраля он «намеренно препятствовал органам управления области организовывать оборону, то есть фактически действовал в пользу военизированных подразделений и спецслужб РФ».
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин уехал из Харькова на второй день после полномасштабного вторжения РФ.".