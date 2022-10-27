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Ексначальник СБУ Харківщини кинув колектив на другий день війни – Малюк

Події 18:25   27.10.2022
Олена Нагорна
Ексначальник СБУ Харківщини кинув колектив на другий день війни – Малюк

Колишній начальник Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін виїхав із Харкова на другий день після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в.о. голови СБУ Василь Малюк розповів у інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Замість того, щоб адекватно відреагувати на прийняте кадрове рішення, Дудін почав займатися політиканством. Не хочу нашкодити слідству, але декілька моментів скажу. Дудін, “великий герой і захисник Харкова”, 25 лютого виїхав з міста до Києва, залишивши особовий склад фактично без керівника у найгарячіший момент, і повернувся назад лише 2 березня. І після цього ще дозволяв собі розповідати якісь речі на загал і записувати відеозвернення”, – зазначив Малюк.

Нагадаємо, що звільнений президентом України Дудін «на прощання» зробив гучну заяву, в якій «прозоро натякав» на бездіяльність у перші дні війни фактично всього керівництва Харкова та області.

Дудін, як повідомляли в ДБР, підозрюється в держзраді та самовільному залишенні місця військовослужбовцем в умовах воєнного стану . За інформацією відомства, після 24 лютого він “навмисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто фактично діяв на користь воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній начальник Управління СБУ у Харківській області Роман Дудін виїхав із Харкова на другий день після повномасштабного вторгнення РФ.".