Справа ексголови СБУ Харківщини Дудіна: У Києві суддя взяв самовідвід (відео)

У справі колишнього керівника СБУ у Харківській області Романа Дудіна відбувся відвід судді, повідомляє Суспільне.

Рішення ухвалив 21 серпня Шевченківський районний суд міста Києва.

“Головуючий заявив самовідвід, оскільки матеріали провадження містять документи з грифом “таємно”. Склад суду повинен мати відповідний доступ до державної таємниці. Цей доступ надається компетентними органами, але є обмеження по часу, скільки він дійсний. У головуючого судді доступ закінчився. Він не може зараз розглядати цю справу, оскільки в матеріалах є державна таємниця”, — сказав адвокат Дудіна Юрій Глотов.

Наступне слухання призначать, коли визначать нову трійку суддів. Глотов зазначив, що на час, коли визначатиметься нова колегія, Роман Дудін перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, Дудін підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби), ч. 4 ст. 402 (непідпорядкування) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. За версією ДБР, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабного наступу військ РФ на Україну, проте замість організації роботи протидії ворогові фактично зайнявся саботажем. Зокрема, організував спробу усунення голови ХОВА та через ЗМІ надавав неправдиву інформацію, щоб дискредитувати чинну владу Харкова та області.

У жовтні 2022 року в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни.

Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” підтвердив, що “у найкритичніший момент” Дудін намагався усунути його та голову ХОВА.