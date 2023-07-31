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Ексголова СБУ Харківщини Дудін у суді звернувся до Синєгубова і Терехова

Суспільство 20:19   31.07.2023
Олена Нагорна
Ексголова СБУ Харківщини Дудін у суді звернувся до Синєгубова і Терехова Фото: соцмережі

Шевченківський райсуд Києва почав слухати справу колишнього керівника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна. На підготовчому засіданні ухвалили рішення залишити його під вартою до 28 вересня.

Відео оголошення рішення опублікували на фейсбук-сторінці “KoshoveNko TV UA”.

Відео: “Koshovenko TV UA”

Як пише видання “Суспільне Харків”, на засіданні Дудін говорив, що за його наказом 23 лютого заблокували аеропорт у Харкові та вимкнули навігаційне обладнання. Розслідування відкритої проти нього справи він назвав частиною “спецоперації російських спецслужб”. За словами адвоката обвинуваченого Олександра Кожевнікова, захист оскаржуватиме рішення суду.

У залі суду кореспондент “Ґвара Медіа” запитав Дудіна, що він хотів би сказати начальнику Харківської ОВА Олегу Синєгубову та меру Харкова Ігорю Терехову.

“Я передам їм тільки одне. У тюрмі також люди живуть. Нехай вони готуються. Їх там дуже чекати будуть”, – заявив ексглава облуправління СБУ.

Відео: “Ґвара Медіа”

Наступне засідання призначене на 21 серпня.

Нагадаємо, Дудін підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби), ч. 4 ст. 402 (непідпорядкування) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. За версією ДБР, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабного наступу військ РФ на Україну, проте замість організації роботи протидії ворогові фактично зайнявся саботажем. Зокрема, організував спробу усунення голови ХОВА та через ЗМІ надавав неправдиву інформацію, щоб дискредитувати чинну владу Харкова та області.

У жовтні 2022 року в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни.

Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” підтвердив, що “у найкритичніший момент” Дудін намагався усунути його та голову ХОВА.

Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 20:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шевченківський райсуд Києва почав слухати справу колишнього керівника управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна. На підготовчому засіданні ухвалили рішення залишити його під вартою до 28 вересня.".