Поранив військового ТЦК у Харкові: підозрюваного відправили під домашній арешт
Суд обрав запобіжний захід харків’янину Руслану Галімзанову, якого підозрюють у нападі на на співробітника ТЦК.
Як передає кореспондентка МГ «Об’єктив», чоловіку призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці.
«Суд постановив: у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – відмовити. Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці», – повідомила суддя Ірина Чайка.
Нагадаємо, раніше у Харкові затримали 55-річного чоловіка, який, за даними слідства, напав на співробітника ТЦК. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався 6 квітня вранці. Мобільна група Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП мала намір перевірити військово-облікові документи в чоловіка. Однак він кинувся тікати. За даними правоохоронців, у ході втечі фігурант кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події.
Фігурант – харків’янин Руслан Галімзанов. На суді він розповів, що живе з 77-річною мамою, два роки ніде не працює. У зв’язку з тим, що тільки він, за його словами, може доглядати за жінкою, чоловік просив не брати його під варту. А прокурор вимагав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави.
Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 16:30;