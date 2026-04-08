Live

Поранив військового ТЦК у Харкові: підозрюваного відправили під домашній арешт

Суспільство 16:30   08.04.2026
Суд обрав запобіжний захід харків’янину Руслану Галімзанову, якого підозрюють у нападі на на співробітника ТЦК.

Як передає кореспондентка МГ «Об’єктив», чоловіку призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці.

«Суд постановив: у задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – відмовити. Застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці», – повідомила суддя Ірина Чайка.

дело о нападении на ТЦК в Харькове

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали 55-річного чоловіка, який, за даними слідства, напав на співробітника ТЦК. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, інцидент стався 6 квітня вранці. Мобільна група Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП мала намір перевірити військово-облікові документи в чоловіка. Однак він кинувся тікати. За даними правоохоронців, у ході втечі фігурант кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота одному із військовослужбовців, після чого зник з місця події.

Фігурант – харків’янин Руслан Галімзанов. На суді він розповів, що живе з 77-річною мамою, два роки ніде не працює. У зв’язку з тим, що тільки він, за його словами, може доглядати за жінкою, чоловік просив не брати його під варту. А прокурор вимагав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Поранив військового ТЦК у Харкові: підозрюваного відправили під домашній арешт», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2026 в 16:30;

