Ранил военного ТЦК в Харькове: подозреваемого отправили под домашний арест
Суд избрал меру пресечения харьковчанину Руслану Галимзанову, которого подозревают в нападении на сотрудника ТЦК.
Как передает корреспондент МГ «Объектив», мужчине назначили круглосуточный домашний арест на два месяца.
«Суд постановил: в удовлетворении ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей – отказать. Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца», — сообщила судья Ирина Чайка.
Напомним, ранее в Харькове задержали 55-летнего мужчину, который, по данным следствия, напал на сотрудника ТЦК. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 6 апреля утром. Мобильная группа Индустриального объединенного районного ТЦК и СП хотела проверить военно-учетные документы у мужчины. Однако он бросился бежать. По данным правоохранителей, в ходе побега фигурант бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в участок живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия.
Фигурант – харьковчанин Руслан Галимзанов. На суде он рассказал, что живет с 77-летней матерью, два года нигде не работает. В связи с тем, что только он, по его словам, может ухаживать за женщиной, мужчина просил не заключать его под стражу. А прокурор требовал применить меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без определения залога.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мера пресечения, новости Харькова, подозреваемый, тцк;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 16:30;