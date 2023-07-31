Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин в суде обратился к Синегубову и Терехову
Шевченковский райсуд Киева начал слушать дело бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. На подготовительном заседании приняли решение оставить его под стражей до 28 сентября.
Видео оглашения решения опубликовали на Facebook-странице «KoshoveNko TV UA».
Видео: «KoshoveNko TV UA»
Как пишет издание «Суспільне Харків», на заседании Дудин говорил, что по его приказу 23 февраля заблокировали аэропорт в Харькове и выключили навигационное оборудование. Расследование открытого против него дела он назвал частью «спецоперации российских спецслужб». По словам адвоката обвиняемого Александра Кожевникова, защита будет обжаловать решение суда.
В зале суда корреспондент «Ґвара Медіа» спросил Дудина, что бы он хотел сказать начальнику Харьковской ОВА Олегу Синегубову и мэру Харькова Игорю Терехову.
«Я передам им только одно. В тюрьме также люди живут. Пусть они готовятся. Их там очень ждать будут», — заявил экс-глава облуправления СБУ.
Видео: «Ґвара Медіа»
Следующее заседание назначено на 21 августа.
Напомним, Дудин подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УКУ. Ему грозит пожизненное заключение. По версии ГБР, накануне 24 февраля 2022 года Дудин знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления войск РФ на Украину, однако вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем. В частности, организовал попытку устранения главы ХОВА и через СМИ предоставлял ложную информацию, чтобы дискредитировать действующую власть Харькова и области.
В октябре 2022 года и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны.
Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» Дудин пытался отстранить его и главу ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шевченковский райсуд Киева начал слушать дело бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. На подготовительном заседании приняли решение оставить его под стражей до 28 сентября.".