ЗМІ: “американські партнери” внесли за Дудіна заставу – свобода була недовгою

За екскерівника Управління СБУ у Харківській області Романа Дудіна, якому, в тому числі, інкримінують держзраду, внесли заставу – понад 4,2 мільйона гривень. Проте, передає “Українська правда”, його вже знову затримали.

Щойно Дудін почав виходити зі слідчого ізолятора, йому одразу ж вручили нову підозру та знову затримали.

“За словами джерела УП, у четвер на виході з СІЗО правоохоронці повідомили йому нову підозру — за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення від керівництва голови ХОВА Олега Синєгубова у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року”, – пише “Українська правда”.

Подробиці розповів “Суспільному” адвокат Дудіна – Олександр Кожевніков. За його словами, гроші на заставу виділили “американські партнери”. Хто саме – захисник не повідомив.

“Зайшовши до СІЗО, передали довідку про сплату і про перебування грошей на рахунку територіального управління державної судової адміністрації. Керівниця відділу, напевно, фотографувала довідку. І скоріш за все відправила до Державного бюро розслідувань. Повідомила про те, що за Романа було внесено заставу. Після цього, очікуючи приблизно чотири години, ми побачили, що до головного входу слідчого ізолятора під’їхали два “бусіки” з людьми у військовій формі. І коли Роман виходив — його затримали”, – повідомив “Суспільному” Кожевжніков.

До Дудіна, стверджує він, нікого не підпускали – натомість надали державного безплатного захисника. Він зазначив, що вже надіслав клопотання до Печерського районного суду про визнання затримання Романа Дудіна незаконним.

“Йому інкримінують те саме діяння, яке інкримінували раніше. Йому зараз інкримінують захоплення кабінету Синєгубова — те, що у нас зараз прописано (у справі, — ред.) за 111-ою статтею, в обвинувальному акті. Ця нова підозра фактично, вибачаюся, висмоктана із пальця. Вона вже в нас досліджена матеріалами кримінального провадження, досліджена в суді, допитані свідки, які нам повідомили, що жодного такого елементу, на який зараз посилається прокурор у своєму повідомленні на підозру, — не існувало і не було. Тобто в цьому випадку ми бачимо лише те, що влада, або Офіс генерального прокурора, або ДБР просто бояться, що Роман вийде і надасть якусь інформацію, яка буде резонансною для суспільства”, – заявив Кожевніков.

Нагадаємо, Дудін підозрюється за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби), ч. 4 ст. 402 (непідпорядкування) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. За версією ДБР, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність започаткування повномасштабного наступу військ РФ на Україну, проте замість організації роботи протидії ворогові фактично зайнявся саботажем. Зокрема, організував спробу усунення голови ХОВА та через ЗМІ надавав неправдиву інформацію, щоб дискредитувати чинну владу Харкова та області. У жовтні 2022 року в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни. Мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню «Думка» підтвердив, що «у найкритичніший момент» Дудін намагався усунути його і голову ХОВА. У листопаді 2024 року Київський апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у розмірі 5,33 мільйона гривень.