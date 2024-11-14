Ексголову СБУ Харківщини Дудіна суд відпустив під заставу – активісти (відео)
Екскерівнику Управління СБУ в Харківській області Роману Дудіну суд пом’якшив запобіжний захід з тримання під вартою на заставу, стверджує у фейсбуці голова ГО “Громадський рух “Самостійна Україна” Дмитро Беспалий.
“Сьогодні суд змінив таки міру запобіжного заходу. Пана Романа звільнено з-під варти під заставу. Незабаром ми його вже побачимо на волі”, – сказав Беспалий на відео, яке записав спільно з ексдепутатом Харківської міськради Дмитром Мариніним.
Відео: Дмитро Беспалий/фейсбук
На відео із зали суду, яке опублікував Маринін, Дудін радів перемозі Дональда Трампа на виборах президента США і говорив про “політичні переслідування в Україні”.
Відео: Дмитро Маринін/фейсбук
Нагадаємо, Дудін підозрюється за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби), ч. 4 ст. 402 (непідпорядкування) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. За версією ДБР, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабного наступу військ РФ на Україну, проте замість організації роботи протидії ворогові фактично зайнявся саботажем. Зокрема, організував спробу усунення голови ХОВА та через ЗМІ надавав неправдиву інформацію, щоб дискредитувати чинну владу Харкова та області. У жовтні 2022 року в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни. Мер Ігор Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” підтвердив, що “у найкритичніший момент” Дудін намагався усунути його та голову ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 19:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екскерівнику Управління СБУ в Харківській області Роману Дудіну суд пом’якшив запобіжний захід з тримання під вартою на заставу, стверджує активіст Дмитро Беспалий".