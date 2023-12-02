Ексголову СБУ Харківщини залишили у СІЗО: у суді сталася сутичка

Попри клопотання адвоката, суд не змінив запобіжний захід екскерівнику управління СБУ у Харківській області Роману Дудіну – його залишили під вартою.

Про це «Суспільне Харків» повідомив один з адвокатів Дудіна Олександр Кожевніков. За його словами судове засідання відбулося 29 листопада і тривало воно близько 20 хвилин.

«Шевченківський суд залишив без змін попередню ухвалу. Відповідно до чинного законодавства чітко визначено, що тримання під вартою — це винятковий запобіжний захід, який застосовується у крайньому разі. Сторона обвинувачення повинна довести, що існують ризики. Як ми можемо бачити з поведінки Романа, ризиків немає: ми всі вважаємо, що він не винуватий, жодного злочину не вчиняв. Зі слів мого підзахисного, це політичне переслідування», – сказав адвокат.

Він також розповів, що під час судового засідання сталася сутичка.

«До Романа не пускали героя України Володимира Балуха, його виштовхували з зали суду. Міжнародних експертів не пустили на засідання, вони були на минулому засіданні. Балух на минулих засіданнях був присутній, він хотів зайти, нещодавно приїхав з фронту, хотів передати Роману вітання від бійців, однак його не пустили, почали виштовхувати», — розповів Кожевніков.

За словами адвоката, попри закритий формат засідання, заборони на перебування у приміщення зали суду до засідання немає.

«Балуха і журналістів не пускали навіть до самого засідання, коли суду ще не було, такої заборони немає. Їх не пускала судова охорона, нікого не пустили. Дуже багато людей стояли просто у приміщенні суду у фоє. Це були громадяни України, які підтримують Романа», – зазначив адвокат.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 14 грудня.

Читайте також: Ексголову СБУ Харківщини Дудіна залишили у СІЗО до листопада