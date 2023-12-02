Экс-главу СБУ Харьковщины оставили в СИЗО: в суде произошла стычка

Несмотря на ходатайство адвоката, суд не изменил меру пресечения экс-главе управления СБУ в Харьковской области Роману Дудину — его оставили под стражей.

Об этом «Суспільне Харків» сообщил один из адвокатов Дудина Александр Кожевников. По его словам, судебное заседание состоялось 29 ноября и длилось около 20 минут.

«Шевченковский суд оставил без изменений предварительное решение. В соответствии с действующим законодательством четко определено, что содержание под стражей — это исключительная мера пресечения, которая применяется в крайнем случае. Сторона обвинения должна доказать, что существуют риски. Как мы можем видеть по поведению Романа, рисков нет: мы все считаем, что он не виновен, никакого преступления не совершал. По словам моего подзащитного, это политическое преследование», – сказал адвокат.

Он также рассказал, что во время судебного заседания произошла стычка.

«К Роману не пускали героя Украины Владимира Балуха, его выталкивали из зала суда. Международных экспертов не пустили на заседание, они были на прошлом заседании. Балух на прошлых заседаниях присутствовал, он хотел зайти, недавно приехал с фронта, хотел передать Роману поздравления от бойцов, однако его не пустили, начали выталкивать», – рассказал Кожевников.

По словам адвоката, несмотря на закрытый формат заседания, запрета на пребывание в помещении зала суда до заседания нет.

«Балуха и журналистов не пускали даже до самого заседания, когда суда еще не было, такого запрета нет. Их не пускала судебная охрана, никого не пустили. Очень многие стояли прямо в помещении суда в фойе. Это были граждане Украины, поддерживающие Романа», — отметил адвокат.

Следующее судебное заседание по делу состоится 14 декабря.