Экс-главу СБУ Харьковщины Дудина оставили в СИЗО до ноября

Суд продлил меру пресечения экс-руководителю СБУ в Харьковской области Роману Дудину в виде содержания под стражей до 13 ноября.

Об этом сообщает «Суспільне Харків». В течение заседания Дудин и его представители подали ряд ходатайств.

В частности, Дудин просил суд вызвать в качестве свидетеля бывшего главу СБУ Ивана Баканова. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Также Дудин подал ходатайство об отводе секретаря судьи. Ходатайство не приняли.

Защитник Дудина Андрей Доманский в комментарии журналистам сказал, что не удовлетворен решениями суда и планирует их обжаловать.

«Мы хотели спросить Баканова, поскольку его показания могут быть основными, опровергающими, на мой взгляд, бессмысленность подозрения обвинения. Даже без показания Баканова достаточно доказательств, которые суд не захотел рассматривать», — отметил Доманский.

Напомним, Дудин подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УКУ. Ему грозит пожизненное заключение. По версии ГБР, накануне 24 февраля 2022 года Дудин знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления войск РФ на Украину, однако вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем. В частности, организовал попытку устранения главы ХОВА и через СМИ предоставлял ложную информацию, чтобы дискредитировать действующую власть Харькова и области.