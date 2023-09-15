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Ексголову СБУ Харківщини Дудіна залишили у СІЗО до листопада

Суспільство 16:39   15.09.2023
Вікторія Яковенко
Ексголову СБУ Харківщини Дудіна залишили у СІЗО до листопада

Суд подовжив запобіжний захід екскерівнику СБУ в Харківській області Роману Дудіну у вигляді тримання під вартою до 13 листопада.

Про це повідомляє «Суспільне Харків». Протягом засідання Дудін та його представники подали низку клопотань.

Зокрема, Дудін просив суд викликати як свідка колишнього голову СБУ Івана Баканова. Однак суд відмовив в задоволенні клопотання.

Також засідання Дудін подав клопотання про відвід секретарю судді. Клопотання не ухвалили.

Захисник Дудіна Андрій Доманський у коментарі журналістам сказав, що не задоволений рішеннями суду, і планує їх оскаржувати.

«Ми хотіли запитати Баканова, оскільки його свідчення можуть бути основними, які спростовують, на мій погляд, безглуздість підозри обвинувачення. Навіть без свідчення Баканова є достатньо доказів, які суд не захотів розглядати», – зазначив Доманський.

Нагадаємо, Дудін підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби), ч. 4 ст. 402 (непідпорядкування) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. За версією ДБР, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабного наступу військ РФ на Україну, проте замість організації роботи протидії ворогові фактично зайнявся саботажем. Зокрема, організував спробу усунення голови ХОВА та через ЗМІ надавав неправдиву інформацію, щоб дискредитувати чинну владу Харкова та області.

Читайте також: Екс-голову СБУ Баканова досі не допитали як свідка у справі Дудіна (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2023 в 16:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд подовжив запобіжний захід екскерівнику СБУ в Харківській області Роману Дудіну у вигляді тримання під вартою до 13 листопада.".