СМИ: «американские партнеры» внесли за Дудина залог – свобода была недолгой

Общество 08:36   26.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
СМИ: «американские партнеры» внесли за Дудина залог – свобода была недолгой Фото: «Украинская правда»

За экс-руководителя Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, которому, в том числе, инкриминируют госизмену, внесли залог – более 4,2 миллиона гривен. Однако, передает издание «Украинская правда», его уже вновь задержали. 

Как только Дудин начал выходить из следственного изолятора, ему сразу же вручили новое подозрение и опять задержали.

«По словам источника УП, в четверг на выходе из СИЗО правоохранители сообщили ему новое подозрение — за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку отстранения от руководства председателя ХОВА Олега Синегубова в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года», – пишет «Украинская правда».

Подробности рассказал «Суспільному» адвокат Дудина – Александр Кожевников. По его словам, деньги на залог выделили «американские партнеры». Кто именно – защитник не сообщил.

«Зайдя в СИЗО, передали справку об оплате и пребывании денег на счете территориального управления государственной судебной администрации. Руководитель отдела, наверное, фотографировала справку. И, скорее всего, отправила в Государственное бюро расследований. Сообщила о том, что за Романа был внесен залог. После этого, ожидая около четырех часов, мы увидели, что к главному входу следственного изолятора подъехали два «бусика» с людьми в военной форме. И когда Роман выходил – его задержали «, – сообщил «Суспільному» Кожевжников.

К Дудину, утверждает он, никого не подпускали – вместо этого предоставили государственного бесплатного защитника. Он отметил, что уже направил ходатайство в Печерский районный суд о признании задержания Романа Дудина незаконным.

«Ему инкриминируют то самое деяние, которое инкриминировали ранее. Ему сейчас инкриминируют захват кабинета Синегубова — то, что у нас сейчас прописано (по делу, — ред.) по 111-й статье, в обвинительном акте. Это новое подозрение фактически, извиняюсь, высосано из пальца. Оно уже у нас исследована материалами уголовного производства, исследована в суде, допрошены свидетели, которые нам сообщили, что никакого такого элемента, на который сейчас ссылается прокурор в своем сообщении на подозрение, не существовало и не было. То есть в этом случае мы видим лишь то, что власть или Офис генерального прокурора или ДБР просто боятся, что Роман выйдет и предоставит какую-то информацию, которая будет резонансной для общества», – заявил Кожевников.

Фото: соцсети

Напомним, Дудин подозревается по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УКУ. Ему грозит пожизненное заключение. По версии ГБР, накануне 24 февраля 2022 года Дудин знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления войск РФ на Украину, однако вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем. В частности, организовал попытку устранения главы ХОВА и через СМИ предоставлял ложную информацию, чтобы дискредитировать действующую власть Харькова и области. В октябре 2022 года и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны. Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» Дудин пытался отстранить его и главу ХОВА. В ноябре 2024 года Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере 5,33 миллиона гривен.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
