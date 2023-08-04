Синегубов рассказал, как общался с Дудиным после предательства 24 февраля

Начальник ХОВА Олег Синегубов в деталях описал события до ночи 24 февраля — с момента, когда его и мэра Терехова «Альфа» выводила из кабинета и до снятия охраны СБУ со здания ХОВА и ночного бегства.

События первого дня войны Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов восстановили в памяти в интервью Наталье Мосейчук. В самом начале разговора о поведении 24 февраля начальника управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина, мэр и начальник ХОВА в один голос заявили, что к Дудину у них только один вопрос: где он был в ночь с 24 на 25 февраля.

Синегубов повторил уже известную историю о том, как после появления в его кабинете сотрудников СБУ в telegram-каналах запостили фото пустого кресла с комментарием, что руководство области покинуло Харьков. А затем — эпизод, когда самого Синегубова и мэра Терехова прямо за 10 минут до начала селекторного совещания с Президентом выводили из рабочего кабинета сотрудники «Альфы».

Как оказалось, до этих минут Синегубов был постоянно на связи с начальником УСБУ Романом Дудиным.

«Мы с ним были на связи почти каждые 15 минут – 15-20 минут. По телефону, по WhatsApp мы созванивались для координации действий. Потому что вызовов было очень многое одновременно», — рассказал начальник ХОВА.

Однако после появления в telegram фото пустого кабинета Синегубова Дудин трубку от него уже не брал.

«Я первое, что делаю – я набираю ему на телефон. И это с тем человеком, с которым я разговаривал десять минут назад. Он не берет трубку. Это было примерно в 10 — 11 часов утра», — описал события Синегубов.

При этом Дудин был на связи с сотрудниками, которые зашли выводить начальника ХОВА и мэра из кабинета: «Они параллельно – я слышу – звонят господину Дудину, я им говорю: «Дайте трубку, я с ним переговорю. Почему он не отвечает на мои телефонные звонки?» Говорю им, что это откровенная провокация. Они после этого получают команду от господина Дудина силовым способом нас вывести и приглашают спецподразделение «Альфа».

По словам Терехова и Синегубова, все вернулись на места — в том числе в рабочий кабинет — после того, как информация о происходящем в Харькове дошла до Президента Украины. Однако руководству области и города и дальше необходимо было поддерживать связь с СБУ.

«Очень важно: Дудин впервые на мой телефонный звонок (потому что коммуникация была нужна, несмотря на этот откровенный конфликт) ответил где-то в 17 часов. Как ни в чем не бывало: «Да, работаем дальше. Я с вами», — поделился начальник ХОВА.

При этом и до ночи дальнейшая «совместная работа» становилась все более подозрительной. По словам Олега Синегубова, Роман Дудин дал команду снять охрану со зданий ХОВА и мэрии.

«Администрация стала пустой. В 18:00 ко мне заходят мои замы. Мы работаем здесь. И говорят: «Знаете, нас похоже, кинули. У нас пустое здание». На улице темно. Бой идет. Потому что у нас ДРГ возникали то там, то там. После этого я звоню руководителю Национальной полиции, назначенному именно 24 числа, господину Тимошко, и говорю: «У меня пустое здание. Поставь мне хотя бы райотдел». Не для боя, а если бы что, то они хотя бы сообщили нам, что там что-то происходит», — рассказал начальник ХОВА.

Как оказалось, также, покидая здание, сотрудники СБУ отрезали в нем каналы спецсвязи. Так что общаться с руководством страны пришлось из здания Нацполиции. Туда Олег Синегубов приехал после 20:00 24 февраля и стал свидетелем еще одного разговора с Романом Дудиным — на сей раз ему дозвонился начальник ГУНП Владимир Тимошко.

«Господин Тимошко при мне звонит по телефону Дудину и говорит: «Мы остаемся в городе. Ты, если примешь решение уезжать, ты мне скажи. Потому что у нас одно здание, чтобы мы там строили оборону». После того, где-то 23:30, заходит спецподразделение «КОРД» к нам и говорит: «Вы знаете, там, наверное, никого нет». Господин Тимошко дает команду проверить. Они уехали полностью. Второй этаж весь был завален боекомплектами. Это автоматы, гранатометы – полностью. Дверь – внимание – открыта. Ворота во двор открыты. Тогда Тимошко при мне звонит ему по телефону и говорит: «Слушай, я же тебе говорил. А ты где?» – «Я где-то здесь, у меня команда, я на оттяжке, но я с вами. У меня другая задача, но вы там ребята держитесь», — пересказал диалоги харьковских силовиков 24 февраля начальник ХОВА.

При этом он не стал давать оценку действиям сотрудников СБУ, которые покинули здание службы 24 февраля.

«Это вопрос к Службе безопасности. Они, наверное, проводили свои служебные расследования, давали оценку правовым действиям. Эту информацию я должен сообщить прямо на суде, под присягой», — подытожил Синегубов.