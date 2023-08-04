Синєгубов розповів, як спілкувався з Дудіним після зради 24 лютого

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у деталях описав події до ночі 24 лютого – з моменту, коли його та мера Терехова “Альфа” виводила з кабінету та до зняття охорони СБУ з будівлі ХОВА та нічної втечі.

Події першого дня війни Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов відновили у пам’яті в інтерв’ю Наталії Мосейчук. На початку розмови про поведінку 24 лютого начальника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, мер і начальник ХОВА в один голос заявили, що до Дудіна у них тільки одне питання: де він був у ніч з 24 на 25 лютого.

Синєгубов повторив уже відому історію про те, як після появи в його кабінеті співробітників СБУ у телеграм-каналах запостили фото порожнього крісла з коментарем, що керівництво області залишило Харків. А потім – епізод, коли самого Синєгубова та мера Терехова за 10 хвилин до початку селекторної наради з Президентом виводили з робочого кабінету співробітники “Альфи”.

Як виявилось, до цих хвилин Синєгубов був постійно на зв’язку із начальником УСБУ Романом Дудіним.

“Ми з ним були на зв’язку майже кожні 15 хвилин – 15-20 хвилин. Телефоном, вотсапом ми зідзвонювалися для координації тих дій. Тому що викликів було дуже багато одночасно”, – розповів начальник ХОВА.

Однак після появи в телеграмі фото порожнього кабінету Синєгубова Дудін трубку від нього вже не брав.

“Я перше, що роблю – я набираю йому на телефон. І це з тією людиною, з якою я розмовляв 10 хвилин тому. Він не бере слухавку. Це було приблизно о 10-й – 11-й годині ранку”, – описав події Синєгубов.

При цьому Дудін був на зв’язку зі співробітниками, які зайшли виводити начальника ХОВА та мера з кабінету: “Вони паралельно – я чую – телефонують пану Дудіну, я їм кажу: “Дайте слухавку, я з ним переговорю. Чому він не відповідає на мої телефонні дзвінки?” Кажу їм, що це відверта провокація. Вони після того отримують команду від пана Дудіна силовим способом нас вивести, й запрошують спецпідрозділ “Альфа”.

За словами Терехова та Синєгубова, всі повернулися на місця – у тому числі до робочого кабінету – після того, як інформація про те, що відбувається в Харкові, дійшла до Президента України. Проте керівництву області та міста й надалі необхідно було підтримувати зв’язок із СБУ.

“Дуже важливо: Дудін вперше на мій телефонний дзвінок (тому що комунікація була потрібна, попри цей відвертий конфлікт) відповів десь о 17-й годині. Як ні в чому не бувало: “Так, працюємо далі. Я з вами”, – поділився начальник ХОВА.

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При цьому й до ночі подальша “спільна робота” ставала дедалі підозрілішою. За словами Олега Синєгубова, Роман Дудін дав команду зняти охорону з будівель ХОВА та мерії.

“Адміністрація стала порожня. О 18:00 до мене заходять мої заступники. Ми працюємо тут. І кажуть: “Знаєте, нас, напевно, кинули. У нас порожня будівля”. На вулиці темно. Бій іде. Тому що в нас ДРГ виникали то там, то там. Після того я телефоную керівнику Національної поліції, якого було призначено саме 24 числа, пану Тимошку та кажу: “У мене порожня будівля. Постав мені хоча б райвідділ”. Не для бою, а щоб якщо щось, то вони хоч би повідомили нас, що там щось відбувається“, – розповів начальник ХОВА.

Як виявилося, також, покидаючи будівлю, співробітники СБУ відрізали канали спецзв’язку. Тож спілкуватися з керівництвом країни довелося з будівлі Нацполіції. Туди Олег Синегубов приїхав після 20:00 24 лютого і став свідком ще однієї розмови з Романом Дудіним – цього разу йому додзвонився начальник ГУНП Володимир Тимошко.

“Пан Тимошко при мені телефонує Дудіну та каже: “Ми залишаємося в місті. Ти, якщо приймеш рішення виїжджати, ти мені скажи. Тому що в нас одна будівля, щоб ми там будували оборону так само“. Після того, десь 23:30, заходить спецпідрозділ “КОРД“ до нас і каже: “Ви знаєте, там, напевно, нікого немає“. Пан Тимошко дає команду перевірити. Вони виїхали повністю. Другий поверх весь був завалений боєкомплектами. Це автомати, гранатомети – повністю. Двері – увага – відчинені. Ворота у подвір’я відчинені. Тоді Тимошко при мені телефонує йому та каже: “Слухай, я ж тобі казав. А ти де?“ – “Я десь тут, у мене команда, я на відтяжці, але я з вами. У мене інше завдання, але ви там хлопці тримайтесь“, – переповів розмову харківських силовиків 24 лютого начальник ХОВА.

При цьому він не став оцінювати дії співробітників СБУ, які покинули будівлю Служби 24 лютого.

“Це питання до Служби безпеки. Вони, напевно, проводили свої службові розслідування, надавали оцінку правовим діям. Цю інформацію я мав повідомити вже безпосередньо на суді під присягою”, – резюмував Синєгубов.