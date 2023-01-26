“Провокація, щоб захопити владу”: Синєгубов розповів про дії Дудіна 24 лютого

Олег Синєгубов вперше розповів про те, як розгорталися події у Харкові 24 лютого 2022 року, про дії тодішнього голови СБУ Харківщини Романа Дудіна та про те, як до мережі потрапило фото порожнього кабінету голови ХОВА.

Як зазначив Синєгубов в інтерв’ю “Суспільне Харків”, він розповідає цю інформацію ЗМІ вперше, бо справу вже передали до суду.

За словами голови ХОВА, наказ перекривати аеропорт “Харків” він отримав увечері 23 лютого – як запобіжний захід.

“Керівника Служби безпеки Романа Дудіна я набрав 24 лютого перший. Це було близько 5 години ранку. І запитав: “Що, таки так?”. Він каже: “Так. Іде вторгнення”. О шостій годині ранку ми всі прибули до адміністрації: я, мої заступники, міський голова, його заступники — і проводили у мене в кабінеті нараду. Близько 8 ранку в нас відбувся перший селектор з Офісом президента“, — розповів він.

Обговорювали, за словами Синєгубова, евакуацію людей, координацію та оперативне будівництво фортифікаційних споруд та блокпостів.

“Десь між десятою годиною ранку, а наступний селектор мав відбутися о 12:00, мені зателефонував керівник УСБУ Дудін, попросив перевірити мій кабінет, тому що в нього є інформація, що там попрацювали якісь російські диверсанти — просто перевірити кабінет. В той час ми з мером Ігорем Тереховим були поруч з адміністрацією на вулиці, бо було потрібно координувати дії, шукати інші приміщення для того, щоб організовувати та тероборону, гуманітарні штаби”, – розповів голова ХОВА.

За п’ять хвилин після того, як розпорядився запустити працівників СБУ у власний кабінет, продовжив Синєгубов, соцмережами почало ширитися фото порожнього приміщення.



Фото: соцмережі

“Тобто, вони що зробили? Вони вимкнули світло у кабінеті, прибрали стіл. Сфотографували пустий кабінет, пустий стіл, і виклали це у соцмережі. Моя помічниця зайшла до кабінету, спитала у працівників Служби, що вони роблять. Вони прямо відповіли — у нас такий наказ. І це не все. Далі ми з мером одразу повернулися до будівлі адміністрації. Це дві-три хвилини. Піднялися на другий поверх, зайшли в кабінет. Застали тих самих працівників, які вийшли, з’явилася нова партія працівників Служби безпеки. Мотивуючи наказом Дудіна, зі спецпідрозділом “Альфа” із застосуванням сили або погрози застосування такої сили і спецзасобів, нас вивели з кабінету разом із мером”, – зазначив голова ХОВА.

Після цього, за його словами, Дудін не відповідав на дзвінки, і він повідомив про подію генпрокурорці Ірині Венедіктовій, керівництву Офісу президента та секретарю РНБО Олексію Данілову. Синєгубов додав, що у президента провели нараду, і Зеленський наказав команді СБУ залишити будівлю ХОВА.

“Моя особиста думка — це була однозначно спланована дія, бо ми були з ним на зв’язку кожні 15 хвилин. Це була спеціальна провокація, щоб захопити владу у Харкові й у Харківській області, оскільки я знаю, що він віддавав накази ще щодо Харківської міської ради, але там у виконавців цих наказів виявився розум, заздалегідь не виконувати злочинних наказів”, – наголосив Синєгубов.

На питання журналіста, чому Дудіна відсторонили значно пізніше, якщо президент знав про ситуацію 24 лютого, голова ХОВА відповів наступне: “Справа в тому, що йшли оперативні заходи, працювала контррозвідка, тривало досудове розслідування, певні оперативні заходи, це не робиться так швидко”.

Нагадаємо, скандал, пов’язаний із діями вже колишнього начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, спалахнув у травні. Тоді після рішення президента про його звільнення Дудін зробив гучну заяву, в якій натякав на бездіяльність у перші дні війни фактично всього керівництва Харкова та області. Однак пізніше виявилося, що у бездіяльності підозрюють його самого. Так, у ДБР оголосили про те, що колишнього головного СБУшника регіону підозрюють у держзраді та самовільному залишенні місця військовослужбовцям в умовах воєнного стану. За інформацією відомства, після 24 лютого він “навмисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону, тобто фактично діяв на користь воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ”. Пізніше в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни.

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю виданню «Думка» підтвердив, що «у найкритичніший момент» Дудін намагався усунути його та голову ОВА.