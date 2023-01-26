«Провокация, чтобы захватить власть» — Синегубов о действиях Дудина 24 февраля

Олег Синегубов впервые рассказал о том, как разворачивались события в Харькове 24 февраля 2022 года, о действиях тогдашнего главы СБУ Харьковщины Романа Дудина и о том, как в сеть попало фото пустого кабинета главы ХОВА.

Как отметил Синегубов в интервью «Суспільне Харків», он рассказывает эту информацию СМИ впервые, потому что дело уже передали в суд.

По словам главы ХОВА, приказ перекрывать аэропорт «Харьков» он получил вечером 23 февраля — в качестве меры предосторожности.

«Руководителя Службы безопасности Романа Дудина я набрал 24 февраля первый. Это было около 5 часов утра. И спросил: «Что, таки да?». Он говорит: «Да. Идет вторжение». В шесть часов утра мы все прибыли в администрацию: я, мои заместители, городской голова, его заместители — и проводили у меня в кабинете совещание. Около 8 утра у нас состоялся первый селектор с Офисом президента», — рассказал он.

Обсуждали, по словам Синегубова, эвакуацию людей, координацию и оперативное строительство фортификационных сооружений и блокпостов.

«Где-то между десятью часами утра, а следующий селектор должен был состояться в 12:00, мне позвонил руководитель УСБУ Дудин, попросил проверить мой кабинет, потому что у него есть информация, что там поработали какие-то российские диверсанты — просто проверить кабинет. В то время мы с мэром Игорем Тереховым были рядом с администрацией на улице, потому что было нужно координировать действия, искать другие помещения для того, чтобы организовывать и тероборону, гуманитарные штабы», — рассказал глава ХОВА.

Через пять минут после того, как распорядился запустить работников СБУ в собственный кабинет, продолжил Синегубов, в соцсетях начало распространяться фото пустого помещения.



Фото: соцсети

«То есть, они что сделали? Они выключили свет в кабинете, убрали стол. Сфотографировали пустой кабинет, пустой стол, и выложили это в соцсети. Моя помощница зашла в кабинет, спросила у работников Службы, что они делают. Они прямо ответили — у нас такой приказ. И это не все. Далее мы с мэром сразу вернулись в здание администрации. Это две-три минуты. Поднялись на второй этаж, зашли в кабинет. Застали тех же работников, которые вышли, появилась новая партия работников Службы безопасности. Мотивируя приказом Дудина, со спецподразделением «Альфа» с применением силы или угрозы применения такой силы и спецсредств, нас вывели из кабинета вместе с мэром», — отметил глава ХОВА.

После этого, по его словам, Дудин не отвечал на звонки, и он сообщил о происшествии генпрокурору Ирине Венедиктовой, руководству Офиса президента и секретарю СНБО Алексею Данилову. Синегубов добавил, что у президента провели совещание, и Зеленский приказал команде СБУ покинуть здание ХОВА.

«Мое личное мнение — это было однозначно спланированное действие, потому что мы были с ним на связи каждые 15 минут. Это была специальная провокация, чтобы захватить власть в Харькове и в Харьковской области, поскольку я знаю, что он отдавал приказы еще по Харьковскому городскому совету, но там у исполнителей этих приказов оказался ум, заранее не выполнять преступные приказы», — подчеркнул Синегубов.

На вопрос журналиста, почему Дудина отстранили значительно позже, если президент знал о ситуации 24 февраля, председатель ХОВА ответил следующее: «Дело в том, что шли оперативные мероприятия, работала контрразведка, продолжалось досудебное расследование, определенные оперативные мероприятия, это не делается так быстро».

Напомним, скандал, связанный с действиями уже бывшего начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, разгорелся в мае. Тогда после решения президента о его увольнении Дудин сделал громкое заявление, в котором намекал на бездействие в первые дни войны фактически всего руководства Харькова и области. Однако позже оказалось, что в бездействии подозревают его самого. Так, в ГБР объявили о том, что бывшего главного СБУшника региона подозревают в госизмене и самовольном оставлении места военнослужащим в условиях военного положения. По информации ведомства, после 24 февраля он «намеренно препятствовал органам управления области организовывать оборону, то есть фактически действовал в пользу военизированных подразделений и спецслужб РФ». Позже и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны.

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» Дудин пытался отстранить его и главу ОВА.