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Два дома, по которым россияне нанесли удары, восстанавливают в Харькове

Общество 18:15   24.09.2026
Оксана Якушко
Два дома, по которым россияне нанесли удары, восстанавливают в Харькове Фото: ХГС

По ул. Непокоренных восстанавливают многоквартирный жилой дом, в котором россияне нанесли разрушения, сообщает Харьковский горсовет.

В доме уже заменили остекление в подъездах. После демонтажа разрушенных конструкций строители приступили к восстановлению: в одной из квартир уже восстановили межкомнатную перегородку, а сейчас работают над ремонтом перекрытия.

Также мастера ремонтируют поврежденный дом по ул. Кыргызской. Там специалисты заменили окна в местах общего пользования, восстановили стены и перегородки в поврежденных квартирах, отмостки вокруг дома, навели порядок в подъездах. В квартирах специалисты продолжают восстанавливать поврежденные конструкции и кладку стен из газоблоков.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 18:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По ул. Непокоренных восстанавливают многоквартирный жилой дом, в котором россияне нанесли разрушения, сообщает Харьковский горсовет.".