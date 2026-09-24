Два дома, по которым россияне нанесли удары, восстанавливают в Харькове

По ул. Непокоренных восстанавливают многоквартирный жилой дом, в котором россияне нанесли разрушения, сообщает Харьковский горсовет.

В доме уже заменили остекление в подъездах. После демонтажа разрушенных конструкций строители приступили к восстановлению: в одной из квартир уже восстановили межкомнатную перегородку, а сейчас работают над ремонтом перекрытия.

Также мастера ремонтируют поврежденный дом по ул. Кыргызской. Там специалисты заменили окна в местах общего пользования, восстановили стены и перегородки в поврежденных квартирах, отмостки вокруг дома, навели порядок в подъездах. В квартирах специалисты продолжают восстанавливать поврежденные конструкции и кладку стен из газоблоков.