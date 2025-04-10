«Творческий человек» — Скакун о бывшем начальнике СБУ Харьковщины Дудине

Бывший первый заместитель начальника ХОВА Александр Скакун рассказал свою версию знаменитой истории о якобы попытке руководителя областного управления СБУ захватить власть в Харькове.

«Я об этой истории знаю все, но здесь нужно быть очень взвешенным в этих ответах, потому что, как вы знаете, сейчас идет уголовное дело. Я не видел те подозрения, которые ему предъявляют. Но что касается этой истории, то да, она имела место», — сказал Скакун в интервью «Объективу».

Бывший зам Синегубова, отвечавший за взаимодействие с правоохранителями, отметил, что с Романом Дудиным ему было сложно работать.

«Он видел часто по-своему, как нужно делать, что нужно делать. Но руководство центрального офиса СБУ считало, что именно он должен быть здесь на месте и руководить спецслужбой, очень сильным коллективом. И коллектив этот и тогда, и сейчас показывает, что он очень боеспособен. Но это такой был, по моему мнению, в кавычках «творческий человек», так мягко скажу. И я помню, когда передавал все дела господину Синегубову, когда его назначили главой ОГА. Это было воскресенье. Мы до ночи сидели. И я, как сейчас помню, говорил ему, что здесь нужно какую-то выстраивать особую историю коммуникации, потому что будет сложно. Потому что человек часто видел по-своему события. И вот в самом начале войны эта история была как-то претворена в жизнь», — считает Александр Скакун.

24 февраля 2022 года, как рассказывали мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов, Дудин попытался отстранить их от выполнения обязанностей.

«Никто там не был арестован, но были выведены за пределы территории областной военной администрации все первые лица. И, как бы сказать, он взял на себя руководство регионом, — отметил бывший первый заместитель начальника ХОВА, сам проработавший много лет в СБУ. — Я разговаривал тогда с его подчиненными, которые были в то время в здании, так он им говорил, что есть распоряжение главы СБУ на эти действия. Я спрашивал: «Письменные или не письменные? Кто-то видел их или не видел?» И вообще я говорил, что это должен быть Указ президента, потому что именно президент назначает главу ОГА, и это его полномочия. И никто вообще не может вмешаться в это решение. Но я знаю этих ребят, которые были в здании, я с ними очень долго работал, они были со мной откровенны. Скажу, что они были в шоке от таких действий, но выполняли его личный приказ. Хотя в Киеве куча проблем, первый день, и Киев еще разбирался, что здесь господин Дудин, как «творческий человек», имел в виду, что он хотел этим сказать».

Сам Скакун не понимает, какой была цель действий Романа Дудина 24 февраля.

«У меня часто спрашивают, это очень всех взбудоражило тогда. И все же думали, и сейчас могут думать, что он работал на спецслужбы Российской Федерации. Но нам нужно дождаться приговора и узнать, что там было. Однако мне кажется, что он просто «творческий человек», который как-то по-своему видит мир контрразведчиков», — высказал мнение экс-чиновник.