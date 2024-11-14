Экс-главу СБУ Харьковщины Дудина суд отпустил под залог — активисты (видео)
Экс-руководителю Управления СБУ в Харьковской области Роману Дудину суд смягчил меру пресечения с содержания под стражей на залог, утверждает в Facebook глава ОО «Общественное движение «Самостоятельная Украина» Дмитрий Беспалый.
«Сегодня суд изменил таки меру пресечения. Господин Роман освобожден из-под стражи под залог. Вскоре мы его уже увидим на свободе», — сказал Беспалый на видео, которое записал совместно с экс-депутатом Харьковского горсовета Дмитрием Марининым.
При этом сумму залога активист не уточнил.
Видео: Дмитрий Беспалый/Facebook
На видео из зала суда, которое опубликовал Маринин, Дудин радовался победе Дональда Трампа на выборах президента США и говорил о «политических преследованиях в Украине».
Видео: Дмитрий Маринин/Facebook
Напомним, Дудин подозревается по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УКУ. Ему грозит пожизненное заключение. По версии ГБР, накануне 24 февраля 2022 года Дудин знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления войск РФ на Украину, однако вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем. В частности, организовал попытку устранения главы ХОВА и через СМИ предоставлял ложную информацию, чтобы дискредитировать действующую власть Харькова и области. В октябре 2022 года и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны. Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» Дудин пытался отстранить его и главу ХОВА.
Читайте также: Экс-главу СБУ Харьковщины оставили в СИЗО: в суде произошла стычка
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мера пресечения, Роман Дудин, СБУ, суд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Экс-главу СБУ Харьковщины Дудина суд отпустил под залог — активисты (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 19:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-руководителю Управления СБУ в Харьковской области Роману Дудину суд смягчил меру пресечения с содержания под стражей на залог, утверждает активист Дмитрий Беспалый".