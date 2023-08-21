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На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям

Общество 17:18   21.08.2023
Оксана Якушко
На 380 млн грн экс-глава СБУ Харьковщины Дудин подал иск к правоохранителям Фото: соцсети

Об этом Роман Дудин сообщил в комментарии Суспільному в день судебного заседания.

18 августа Дудин подал пять исков.

«На группу прокуроров, следователей, Службу безопасности Украины, ДБР и Офис Генпрокурора. Иски по поводу того факта, когда госпожа Сапьян, это спикер ДБР, 12 сентября 2022 года рассказала о якобы моем побеге на Волынь. Рассказала, весь мир это подхватил, этому поверил, что я поехал к маме или убегал. А в это время я был с группой спецподразделения, у меня на руках все доказательства, что я в Киеве», — заявил Дудин.

Дудин отметил, что общая сумма иска — 380 млн гривен: «По 100 млн на ДБР, Службу безопасности, Генпрокуратуру. По 40 млн — в группу прокуроров и группу следователей».

Свою вину Роман Дудин не признает.

Напомним, Дудин подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УКУ. Ему грозит пожизненное заключение. По версии ГБР, накануне 24 февраля 2022 года Дудин знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления войск РФ на Украину, однако вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем. В частности, организовал попытку устранения главы ХОВА и через СМИ предоставлял ложную информацию, чтобы дискредитировать действующую власть Харькова и области.

В октябре 2022 года и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны.

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» Дудин пытался отстранить его и главу ХОВА.

21 августа в деле бывшего главы СБУ в Харьковской области Романа Дудина произошел отвод судьи.

Читайте также: Дело экс-главы СБУ Харьковщины Дудина: В Киеве судья взял самоотвод (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 17:18;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом Роман Дудин сообщил в комментарии Суспільному в день судебного заседания.".