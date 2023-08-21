Дело экс-главы СБУ Харьковщины Дудина: В Киеве судья взял самоотвод (видео)

В деле бывшего главы СБУ в Харьковской области Романа Дудина прошел отвод судьи, сообщает Суспільне.

Решение принял 21 августа Шевченковский районный суд Киева.

«Председательствующий судья заявил самоотвод, поскольку материалы производства содержат документы с грифом «секретно». Состав суда должен иметь соответствующий доступ к государственной тайне. Этот доступ предоставляют компетентные органы, но есть ограничение по времени, сколько он действителен. У председательствующего судьи доступ закончился. Он не может сейчас рассматривать это дело, поскольку в материалах есть государственная тайна», — сказал адвокат Дудина Юрий Глотов.

Следующее слушание назначат, когда определят новую тройку судей. Глотов отметил, что на время, когда будет определяться новая коллегия, Роман Дудин будет находиться под стражей.

Напомним, Дудин подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы), ч. 4 ст. 402 (неподчинение) УКУ. Ему грозит пожизненное заключение. По версии ГБР, накануне 24 февраля 2022 года Дудин знал о высокой вероятности начатия полномасштабного наступления войск РФ на Украину, однако вместо организации работы по противодействию врагу фактически занялся саботажем. В частности, организовал попытку устранения главы ХОВА и через СМИ предоставлял ложную информацию, чтобы дискредитировать действующую власть Харькова и области.

В октябре 2022 года и.о. начальника СБУ Василий Малюк заявил, что Дудин бросил свой коллектив на второй день войны.

Мэр Харькова Игорь Терехов в интервью изданию «Думка» подтвердил, что «в самый критический момент» Дудин пытался отстранить его и главу ХОВА.