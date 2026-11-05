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Харьковчанин воевал на стороне РФ и попал в плен под Волчанском: СБУ

Происшествия 20:31   05.11.2026
Татьяна Литвина
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Харьковчанин воевал на стороне РФ и попал в плен под Волчанском: СБУ Фото иллюстративное: ua.news

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил житель Харькова, который воевал против ВСУ под Волчанском. Он был ранен и попал в плен летом 2025 года, сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, после начала полномасштабной войны харьковчанин уехал с семьей в Россию, а оттуда — во временно оккупированный Крым. В апреле 2025 года он вступил в вооруженные группировки страны-агрессора и был зачислен водителем-механиком в 82-й мотострелковый полк армии России.

«После завершения непродолжительного обучения на полигонах предатель воевал в Харьковской области, где он переправился через реку Волча и занял огневую позицию, чтобы закрепиться на местности. В июне 2025 года украинские защитники отработали вражеский окоп ударными дронами и взяли раненого боевика в плен», — рассказали в СБУ.

Суд признал его виновными в госизмене и коллаборационной деятельности и назначил 15 лет лишения свободы.

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Напомним, языковая школа «Профессионал» в Харькове сообщила о гибели соучредительницы заведения Александры Казаровицкой (Колесниковой). Женщина летом уехала в Севастополь, чтобы помочь родителям переехать, но ее задержали.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 20:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил житель Харькова, который воевал против ВСУ под Волчанском. Он был ранен и попал в плен летом 2025 года.".