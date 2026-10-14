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Полицейская из Купянска получила 15 лет: что обнаружило следствие

Общество 19:12   14.10.2026
Татьяна Литвина
Полицейская из Купянска получила 15 лет: что обнаружило следствие

55-летняя полицейская приговорена к 15 годам заключения за госизмену и коллаборационизм. Сейчас она скрывается на территории России.

В областной прокуратуре сообщили, что инспектор местного следственного отдела полиции во время оккупации Купянска летом 2022 года добровольно перешла на сторону врага.

«Она агитировала знакомых и местных жителей получать гражданство России, консультировала их и лично выдавала российские паспорта», — говорят в прокуратуре.

Впоследствии женщина заняла должность. о. старшего инспектора отдела миграционной службы» в незаконно созданном Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области. А позже стала «заместителем начальника отдела по вопросам миграции».

За работу на врага ежемесячно получала 50 тыс. рублей.

Во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины она сбежала в Россию. Из рядов Национальной полиции Украины она была уволена.

Экс-правоохранительнице заочно сообщили о подозрении весной 2024 года и объявили в розыск. 13 октября 2026 года суд заочно признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), и коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Ей присудили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, она лишена специального звания — капитан полиции. Сейчас длится срок на апелляционное обжалование приговора.

«Поскольку осужденная скрывается от украинского правосудия, срок отбывания наказания будет исчисляться со дня ее фактического задержания», — уточнили в прокуратуре.

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Напомним, СБУ задержала на Харьковщине мобилизованного с Днепропетровщины. Правоохранители считают, оккупанты завербовали его через фейковый аккаунт виртуальной девушки, под видом которой выпытывали нужную им информацию.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 19:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летняя полицейская приговорена к 15 годам заключения за госизмену и коллаборационизм. Сейчас она скрывается на территории России.".