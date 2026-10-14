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Поліцейська з Куп’янська отримала 15 років: що виявило слідство

Події 19:12   14.10.2026
Тетяна Литвіна
Поліцейська з Куп’янська отримала 15 років: що виявило слідство

55-річну поліцейську засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду і колабораціонізм. Наразі вона переховується на території Росії.

В обласній прокуратурі повідомили, що інспектор місцевого слідчого відділу поліції під час окупації Куп’янська влітку 2022 року добровільно перейшла на бік ворога.

“Вона агітувала знайомих та місцевих жителів отримувати громадянство Росії, консультувала їх та особисто видавала російські паспорти”, – кажуть у прокуратурі.

Згодом жінка обійняла посаду. о. старшого інспектора відділу міграційної служби у незаконно створеному Управлінні внутрішніх справ ВДА Харківської області. А згодом стала «заступником начальника відділу з питань міграції».

За роботу на ворога щомісяця одержувала 50 тис. рублів.

Під час контрнаступу Збройних Сил України вона втекла до Росії. З лав Національної поліції України її було звільнено.

Екс-правоохоронці заочно повідомили про підозру навесні 2024 року та оголосили у розшук. 13 жовтня 2026 року суд заочно визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах військового стану (ч. 2 ст. 111 КК України), та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їй присудили 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Крім того, вона позбавлена ​​спеціального звання капітана поліції. Наразі триває термін на апеляційне оскарження вироку.

“Оскільки засуджена ховається від українського правосуддя, термін відбування покарання обчислюватиметься з дня її фактичного затримання”, – уточнили у прокуратурі.

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Нагадаємо, СБУ затримала на Харківщині мобілізованого з Дніпропетровщини. Правоохоронці вважають, що окупанти завербували його через фейковий аккаунт віртуальної дівчини, під виглядом якої випитували потрібну їм інформацію.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 19:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річну поліцейську засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду і колабораціонізм. Наразі вона переховується на території Росії.".