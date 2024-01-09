Довічне за охорону “Першого дзвоника” на Харківщині світить експоліціянтці
Довічне ув’язнення – таким є максимальний термін за статтею “держзрада”. Саме у ній звинувачують колишню співробітницю поліції Харківської області, яка пішла “на роботу” до окупантів.
Справу експоліціянтки передали до суду. Поки що розбиратимуть її заочно, оскільки сама фігурантка втекла після деокупації регіону. До цього вона працювала поліціянткою відділу реагування патрульної поліції в Куп’янську.
“У червні 2022 року, перебуваючи в окупованому м. Купʼянськ, вона обійняла посаду “и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних” в “УВД ВГА Харьковской области”. Всі документи, оформлені жінкою, були у відповідності до російського законодавства“, — зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Зокрема, жінка охороняла “общественный порядок” під час російського “Першого дзвоника” в одній зі шкіл Куп’янська – буквально напередодні визволення міста ЗСУ. Вона також одержала посаду “инспектора по делам несовершеннолетних” в окупантів.
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“Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць. Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України, її оголошено у розшук“, – зазначили прокурори.
Судитимуть зрадницю в Червонозаводському суді Харкова. Їй загрожує від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: державна зрада, куп'янск, полицейская, прокуратура, суд;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Довічне ув’язнення – таким є максимальний термін за статтею “держзрада”. Саме у ній звинувачують колишню співробітницю поліції Харківської області, яка пішла “на роботу” до окупантів".