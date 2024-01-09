Live
  • Вт 09.01.2024
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 38.19
  • EUR 41.8

Довічне за охорону “Першого дзвоника” на Харківщині світить експоліціянтці

Суспільство 10:58   09.01.2024
Оксана Горун
Довічне за охорону “Першого дзвоника” на Харківщині світить експоліціянтці

Довічне ув’язнення – таким є максимальний термін за статтею “держзрада”. Саме у ній звинувачують колишню співробітницю поліції Харківської області, яка пішла “на роботу” до окупантів.

Справу експоліціянтки передали до суду. Поки що розбиратимуть її заочно, оскільки сама фігурантка втекла після деокупації регіону. До цього вона працювала поліціянткою відділу реагування патрульної поліції в Куп’янську.

“У червні 2022 року, перебуваючи в окупованому м. Купʼянськ, вона обійняла посаду “и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних” в “УВД ВГА Харьковской области”. Всі документи, оформлені жінкою, були у відповідності до російського законодавства“, — зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Зокрема, жінка охороняла “общественный порядок” під час російського “Першого дзвоника” в одній зі шкіл Куп’янська – буквально напередодні визволення міста ЗСУ. Вона також одержала посаду “инспектора по делам несовершеннолетних” в окупантів.

Читайте також: Експоліціянтку з Харківщини засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією

Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 50 тисяч російських рублів на місяць. Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України, її оголошено у розшук“, – зазначили прокурори.

Судитимуть зрадницю в Червонозаводському суді Харкова. Їй загрожує від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 9.01: поранені, удар РСЗВ, енергетики під обстрілом
Головні новини Харкова 9.01: поранені, удар РСЗВ, енергетики під обстрілом
09.01.2024, 12:05
Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла
Через удари РФ по Харківщині знеструмлені 17 тис. абонентів: де немає світла
09.01.2024, 11:41
На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов
На Куп’янському напрямку поновилися штурмові дії – Синєгубов
09.01.2024, 11:54
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
Куди росіяни вдарили у Харкові, розповів Терехов
07.01.2024, 23:09
Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Посилилися обстріли населених пунктів – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
09.01.2024, 11:26
Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці
Терехов про удар по Харкову: пошкоджена будівля Малої Південної залізниці
08.01.2024, 11:34

Новини за темою:

11:11
Судитимуть харківʼянина, який випитував про ЗСУ для Генштабу РФ
15:18
Безугла VS Залужний. Політичне харакірі нардепки чи спланована акція?
10:22
Співробітник Укренерго в Харкові працював на ворога: справу передали до суду
10:00
“Вдень у мене заняття” – доцент вишу в Харкові працював на ГРУ
12:16
Наводили удари РФ по Харківщині: юні зрадники можуть «сісти» довічно

Ви читали новину: «Довічне за охорону “Першого дзвоника” на Харківщині світить експоліціянтці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Довічне ув’язнення – таким є максимальний термін за статтею “держзрада”. Саме у ній звинувачують колишню співробітницю поліції Харківської області, яка пішла “на роботу” до окупантів".