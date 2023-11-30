Експоліціянтку з Харківщини засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна

Орджонікідзевський райсуд Харкова 30 листопада засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню співробітницю Нацполіції. Слідство встановило, що під час окупації селища Дворічна Куп’янського району жінка будувала кар’єру при загарбниках.

Спочатку жінка обійняла посаду “и. о. старшего участкового инспектора” у так званому “Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области“, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Під час прийому на роботу жінка склала для окупантів список відомих їй українців, які служили в зоні АТО, та працівників СБУ, після чого пішла на підвищення та обійняла посаду “участкового уполномоченного полиции”.

“Зрадниця особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події. Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів. Наприкінці липня їй навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось. У листопаді 2022 року правоохоронці її затримали“, — інформують у прокуратурі.

До винесення вироку обвинувачена була під вартою. На суді провину вона не визнала.

Уже колишню поліціянтку суд визнав винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Триває строк на апеляційне оскарження вироку.



Фото: Харківська облпрокуратура