Експоліціянтку з Харківщини засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна
Орджонікідзевський райсуд Харкова 30 листопада засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню співробітницю Нацполіції. Слідство встановило, що під час окупації селища Дворічна Куп’янського району жінка будувала кар’єру при загарбниках.
Спочатку жінка обійняла посаду “и. о. старшего участкового инспектора” у так званому “Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области“, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Під час прийому на роботу жінка склала для окупантів список відомих їй українців, які служили в зоні АТО, та працівників СБУ, після чого пішла на підвищення та обійняла посаду “участкового уполномоченного полиции”.
“Зрадниця особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події. Щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів. Наприкінці липня їй навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік. Але на такий період зрадниці воно не знадобилось. У листопаді 2022 року правоохоронці її затримали“, — інформують у прокуратурі.
До винесення вироку обвинувачена була під вартою. На суді провину вона не визнала.
Уже колишню поліціянтку суд визнав винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Триває строк на апеляційне оскарження вироку.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: двуречная, Купянский район, полицейская, приговор, суд, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 22:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ООрджонікідзевський райсуд Харкова 30 листопада засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню співробітницю Нацполіції. Слідство встановило, що під час окупації селища Дворічна Куп’янського району жінка будувала кар’єру при загарбниках.".