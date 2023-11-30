На 5 років засудили харків’янина за любов до комунізму і пропаганду СРСР

Прихильника комуністичного режиму з Харкова посадили на 5 років за ґрати за те, що поширював в інтернеті заборонену радянську символіку, повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі “Одноклассники” 51-річний чоловік усіляко демонстрував свою любов до комуністичного тоталітарного режиму, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Він розміщував дописи, де вітав «С Днем советской армии и военно-морского флота», стверджував, що «красная армия всех сильней», а також цитував пісню радянських часів: «Мой адрес – не дом и не улица. Мой адрес – Советский Союз!»

Шанувальник совєтів запевняв: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».

Чоловік супроводжував публікації візуальними зображеннями символіки комуністичного тоталітарного режиму, зокрема фотографіями прапора срср, значка червоної зірки, Жовтневої революції, а також портретами Леніна і Сталіна. І навіть свою аватарку прикрасив, додавши зображення георгіївської стрічки.

Сторінку в соцмережі чоловік вів дуже активно – доведено майже 50 епізодів поширення ним вказаної символіки.

Правоохоронці затримали порушника у вересні цього року.

На підставі зібраних СБУ доказів чоловіка визнано винним за ч. ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.