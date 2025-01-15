Пенсіонер з Харківщини публікував символи СРСР у соцмережах – світить 10 років
Пенсіонер із Харківщини протягом майже трьох років публікував у Facebook символи тоталітарних режимів, повідомляє Нацполіція.
Комуністичні символи на власній сторінці у соцмережі мешканець одного із сіл Зміївської громади розмістив ще у травні 2022 року. Надалі він неодноразово робив подібні публікації.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у поширенні та пропаганді комуністичної символіки. Пенсіонеру загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Нацполиция, пенсионер, символика, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пенсіонер із Харківщини протягом майже трьох років публікував у Facebook символи тоталітарних режимів, повідомляє Нацполіція.".