Пенсионер с Харьковщины публиковал символы СССР в соцсетях – «светит» 10 лет

Пенсионер с Харьковщины на протяжении почти трех лет публиковал в Facebook символы тоталитарных режимов, сообщает Нацполиция.

Коммунистические символы на своей странице в соцсети житель одного из сел Змиевской громады разместил еще в мае 2022 года. В дальнейшем он неоднократно делал подобные публикации.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в распространении и пропаганде коммунистической символики. Пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Украине действует запрет использования символики тоталитарных режимов.