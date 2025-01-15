Пенсионер с Харьковщины публиковал символы СССР в соцсетях – «светит» 10 лет
Фото: Нацполиция
Пенсионер с Харьковщины на протяжении почти трех лет публиковал в Facebook символы тоталитарных режимов, сообщает Нацполиция.
Коммунистические символы на своей странице в соцсети житель одного из сел Змиевской громады разместил еще в мае 2022 года. В дальнейшем он неоднократно делал подобные публикации.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в распространении и пропаганде коммунистической символики. Пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Украине действует запрет использования символики тоталитарных режимов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, пенсионер, символика, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пенсионер с Харьковщины на протяжении почти трех лет публиковал в Facebook символы тоталитарных режимов, сообщает Нацполиция.".