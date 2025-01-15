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Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает

Общество 16:09   15.01.2025
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает Фото: Елена Нагорная

В Харькове до сих пор не хватает работников. На одну вакансию — один безработный, рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков на региональном форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса», передает корреспондент МГ «Объектив».

«Кадровый голод, одним словом. Не хватает: токарей, слесарей, фрезеровщиков, водителей, даже бухгалтеров уже не хватает. У нас сегодня не хватает даже юристов, нормальных юристов. У нас сегодня очередь от государственных организаций, учреждений, которые говорят: «Найдите нам нормальных специалистов». И нам действительно не хватает. Сегодня в Харькове ситуация такова, что у нас на одну вакансию – один безработный. Причем, как правило, квалификация этого безработного не отвечает требованиям работодателя», — заявил Котуков.

Он также отметил, что наблюдают конкуренцию работодателей за своих работников.

«Мы конкурируем как служба занятости за специалистов, государственные учреждения не могут удержать потому, что люди идут в частные учреждения. И начинается борьба», – заявил Котуков.

По его словам, Служба отошла от принципа «одно образование на всю жизнь». Сейчас делают все, чтобы обеспечить постоянное обучение для людей.

«Второе, и это мое личное мнение, это не позиция государственной службы: я уверен в том, что чем дальше, тем больше дипломы будут иметь все меньшее значение, будут иметь значение умения и навыки», — добавил Котуков.

Он также заявил, что государственная служба занятости уже создала свое приложение, которое помогает безработному найти рабочее место.

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 16:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до сих пор не хватает работников. На одну вакансию — один безработный, рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.".