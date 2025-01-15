Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает

В Харькове до сих пор не хватает работников. На одну вакансию — один безработный, рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков на региональном форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса», передает корреспондент МГ «Объектив».

«Кадровый голод, одним словом. Не хватает: токарей, слесарей, фрезеровщиков, водителей, даже бухгалтеров уже не хватает. У нас сегодня не хватает даже юристов, нормальных юристов. У нас сегодня очередь от государственных организаций, учреждений, которые говорят: «Найдите нам нормальных специалистов». И нам действительно не хватает. Сегодня в Харькове ситуация такова, что у нас на одну вакансию – один безработный. Причем, как правило, квалификация этого безработного не отвечает требованиям работодателя», — заявил Котуков.

Он также отметил, что наблюдают конкуренцию работодателей за своих работников.

«Мы конкурируем как служба занятости за специалистов, государственные учреждения не могут удержать потому, что люди идут в частные учреждения. И начинается борьба», – заявил Котуков.

По его словам, Служба отошла от принципа «одно образование на всю жизнь». Сейчас делают все, чтобы обеспечить постоянное обучение для людей.

«Второе, и это мое личное мнение, это не позиция государственной службы: я уверен в том, что чем дальше, тем больше дипломы будут иметь все меньшее значение, будут иметь значение умения и навыки», — добавил Котуков.

Он также заявил, что государственная служба занятости уже создала свое приложение, которое помогает безработному найти рабочее место.