Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает
В Харькове до сих пор не хватает работников. На одну вакансию — один безработный, рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков на региональном форуме «Подготовка специалистов в центрах профтехобразования Госслужбы занятости: обучение украинцев для нужд бизнеса», передает корреспондент МГ «Объектив».
«Кадровый голод, одним словом. Не хватает: токарей, слесарей, фрезеровщиков, водителей, даже бухгалтеров уже не хватает. У нас сегодня не хватает даже юристов, нормальных юристов. У нас сегодня очередь от государственных организаций, учреждений, которые говорят: «Найдите нам нормальных специалистов». И нам действительно не хватает. Сегодня в Харькове ситуация такова, что у нас на одну вакансию – один безработный. Причем, как правило, квалификация этого безработного не отвечает требованиям работодателя», — заявил Котуков.
Он также отметил, что наблюдают конкуренцию работодателей за своих работников.
«Мы конкурируем как служба занятости за специалистов, государственные учреждения не могут удержать потому, что люди идут в частные учреждения. И начинается борьба», – заявил Котуков.
По его словам, Служба отошла от принципа «одно образование на всю жизнь». Сейчас делают все, чтобы обеспечить постоянное обучение для людей.
«Второе, и это мое личное мнение, это не позиция государственной службы: я уверен в том, что чем дальше, тем больше дипломы будут иметь все меньшее значение, будут иметь значение умения и навыки», — добавил Котуков.
Он также заявил, что государственная служба занятости уже создала свое приложение, которое помогает безработному найти рабочее место.
Читайте также: Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, кадры, областная служба занятости, работа, робота, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 16:09;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове до сих пор не хватает работников. На одну вакансию — один безработный, рассказал директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков.".