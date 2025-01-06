Харьковчанам предлагают работу: вакансии есть в департаменте горсовета

На работу жителей города приглашает департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета.

«Департамент нуждается в ответственных и высококвалифицированных специалистах в строительной, юридической и сметно-договорной сферах, а также других профессионалов, стремящихся развивать свои навыки, сотрудничать с ведущими экспертами и приобщиться к восстановлению Харькова», — отметили в мэрии.

Требования к кандидатам: наличие высшего профильного образования, развитые аналитические и коммуникативные способности, умение работать в команде и выполнять задачи в установленные сроки, опыт работы по специальности и желание профессионального развития.

В департаменте обещают: официальное трудоустройство и стабильную зарплату, возможность профессионального роста и повышения квалификации, работу в коллективе высококвалифицированных специалистов.

Заинтересованных кандидатов просят отправлять резюме по электронному адресу: dbvr@city.kharkiv.ua