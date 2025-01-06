Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у департаменті міськради
На роботу жителів міста запрошує департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради.
«Департамент потребує відповідальних і висококваліфікованих спеціалістів у будівельній, юридичній та кошторисно-договірній сферах, а також інших професіоналів, які прагнуть розвивати свої навички, співпрацювати з провідними експертами та долучитися до відновлення Харкова», – зазначили у мерії.
Вимоги до кандидатів: наявність вищої профільної освіти, розвинені аналітичні та комунікативні здібності, вміння працювати в команді та виконувати завдання у встановлені терміни, досвід роботи за фахом і бажання професійного розвитку.
У департаменті обіцяють: офіційне працевлаштування та стабільну зарплату, можливість професійного зростання та підвищення кваліфікації, роботу у колективі висококваліфікованих спеціалістів.
Зацікавлених кандидатів просять надсилати резюме на електронну адресу: dbvr@city.kharkiv.ua
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На роботу жителів міста запрошує департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради.".