Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у департаменті міськради

На роботу жителів міста запрошує департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради.

«Департамент потребує відповідальних і висококваліфікованих спеціалістів у будівельній, юридичній та кошторисно-договірній сферах, а також інших професіоналів, які прагнуть розвивати свої навички, співпрацювати з провідними експертами та долучитися до відновлення Харкова», – зазначили у мерії.

Вимоги до кандидатів: наявність вищої профільної освіти, розвинені аналітичні та комунікативні здібності, вміння працювати в команді та виконувати завдання у встановлені терміни, досвід роботи за фахом і бажання професійного розвитку.

У департаменті обіцяють: офіційне працевлаштування та стабільну зарплату, можливість професійного зростання та підвищення кваліфікації, роботу у колективі висококваліфікованих спеціалістів.

Зацікавлених кандидатів просять надсилати резюме на електронну адресу: dbvr@city.kharkiv.ua