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Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 14 до 28 тисяч гривень

Суспільство 14:18   02.01.2025
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 14 до 28 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 2 січня у Харківській області актуальні 1787 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія майстра цеху із зарплатою 28 тисяч гривень. Начальник технічного відділу матиме 25 тисяч, а розробник програмного забезпечення – 24900.

Доводжувач-притирник зароблятиме 20 тисяч гривень, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) – 19990, економіст з праці – 18 тисяч, верстатник широкого профілю – 17 тисяч, оператор установок та ліній оброблення пиломатеріалів – 15 тисяч, технік-протезист-ортезист – 14900, а оператор поштового зв’язку – 14 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 2 січня у Харківській області актуальні 1787 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".