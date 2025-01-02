Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 14 до 28 тисяч гривень

Станом на 2 січня у Харківській області актуальні 1787 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія майстра цеху із зарплатою 28 тисяч гривень. Начальник технічного відділу матиме 25 тисяч, а розробник програмного забезпечення – 24900.

Доводжувач-притирник зароблятиме 20 тисяч гривень, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) – 19990, економіст з праці – 18 тисяч, верстатник широкого профілю – 17 тисяч, оператор установок та ліній оброблення пиломатеріалів – 15 тисяч, технік-протезист-ортезист – 14900, а оператор поштового зв’язку – 14 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте також: Синєгубов понад рік не може знайти собі першого заступника