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Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 28 тысяч гривен

Общество 14:18   02.01.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 14 до 28 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 2 января в Харьковской области актуальны 1787 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия мастера цеха с зарплатой в 28 тысяч гривен. У начальника технического отдела будет 25 тысяч, а у разработчика программного обеспечения – 24900.

Доводчик-притирщик будет зарабатывать 20 тысяч гривен, специалист по методам расширения рынка сбыта (маркетолог) – 19990, экономист по труду – 18 тысяч, станочник широкого профиля – 17 тысяч, оператор установок и линий обработки пиломатериалов – 15 тысяч, техник-протезист-ортезист – 14900, а оператор почтовой связи – 14 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 2 января в Харьковской области актуальны 1787 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".