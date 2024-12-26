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Синегубов больше года не может найти себе первого зама

Политика 13:08   26.12.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
Синегубов больше года не может найти себе первого зама

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 26 декабря пожаловался, что найти человека, отвечающего всем критериям, — это проблема.

«Кадровая работа – одна из самых проблемных сейчас: найти того или иного человека, отвечающего всем критериям для занятия той или иной должности. Включая первого заместителя начальника Харьковской областной военной администрации. За это время было несколько кандидатур. Ищем еще, скажем так, анализируем кандидатов. Вместе с этим хочу отметить, что ни одно из полномочий или направлений в работе Харьковской областной военной администрации не остается без внимания. Все они распределены между действующими заместителями», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, своего первого заместителя Александра Скакуна Синегубов уволил более года назад — в ноябре 2023-го. Тогда начальник ХОВА заявил о «системной неэффективности» работы Скакуна. Тот в свою очередь сообщил, что о причинах увольнения ему никто не сообщал, да и о самом увольнении он узнал из прессы.

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Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 13:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 26 декабря пожаловался, что найти человека, отвечающего всем критериям, — это проблема".