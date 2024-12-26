Свет в Харькове отключать не будут — Синегубов: почему сняли ограничения

Начальник ХОВА Олег Синегубов на пресс-конференции 26 декабря рассказал о последствиях ударов по энергетике в Харькове на Рождество.

«Разрушения достаточно значительные. Вчера у нас более 100 тысяч абонентов остались без теплоснабжения, без снабжения горячей водой, а также без электроснабжения. Если брать по количеству людей, то одновременно это примерно 500 тысяч человек по городу Харькову остались без предоставления этих услуг», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Сразу после завершения обстрела в городе начали проверять последствия и проводить аварийные работы. Однако вернуть отопление во все дома пока не удалось.

«Наша электроэнергия почти через несколько часов была восстановлена, однако были применены аварийные веерные отключения для того, чтобы нормализовать энергоснабжение на территории Харьковской области. Потому что были поражены также и энергогенерирующие предприятия. Вчера были достигнуты договоренности с правительством, решение было принято премьер-министром, профильными министерствами энергетики и инфраструктуры по снятию лимитов по энергоиспользованию на территории города Харькова и Харьковской области. Это означает, что отключения к жителям применяться не будет, пока будет нормализована ситуация с теплоснабжением и поставкой горячей воды. Это принципиальная позиция правительства для поддержки харьковчан. Потому что мы понимаем, что в квартирах будет холодно, есть дети, несмотря на то что относительно плюсовая температура на улицах, все равно люди будут включать электроприборы, кондиционеры для обогрева собственных домов. Конечно, мы должны коммуницировать, что это должно быть экономно, потому что не рассчитаны электросети на полную загрузку. Однако именно для населения лимиты потребления доведены не будут. Это значит, что отключений у нас не должно быть», — сообщил начальник ХОВА.