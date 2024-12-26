Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди
Подробности вчерашних ударов по Харькову, а также о состоянии пострадавших вследствие обстрела сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, атака города длилась около получаса. В течение этого времени враг методично бил каждые две минуты.
«Около 10 ударов баллистическими и крылатыми ракетами были нанесены врагом. Все удары специализированные – по производственным предприятиям и объектам критической инфраструктуры. В результате этих поражений получили травмы 6 человек – это 5 мужчин, одна женщина. Это сотрудники предприятий и местные жители, проживавшие в домах рядом с этими предприятиями. У них не угрожающие жизни ранения, а осколочные порезы тела и так далее», – отметил Чубенко.
Через несколько часов Харьков атаковали «Шахеды» – два БПЛА сбила наша ПВО.
«Один из них, к сожалению, попал в Немышлянском районе, в частный жилой дом, но там никого не было, поэтому без травмированных. Части этого боеприпаса попали в здание, загорелось, здание было уничтожено. Другой был сбит и приземлился на открытой местности без детонации боевой части, с минимальными повреждениями. В дальнейшем его сделали безопасным и переместили на специальную площадку», – уточнил пресс-секретарь.
Чубенко также добавил, что правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ – это нарушение законов и обычаев войны.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Читайте также: О ситуации с теплом в Харькове и раненых из-за обстрелов, рассказал Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прокуратура, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 09:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности вчерашних ударов по Харькову, а также о состоянии пострадавших вследствие обстрела сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.".