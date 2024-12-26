Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди

Подробности вчерашних ударов по Харькову, а также о состоянии пострадавших вследствие обстрела сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, атака города длилась около получаса. В течение этого времени враг методично бил каждые две минуты.

«Около 10 ударов баллистическими и крылатыми ракетами были нанесены врагом. Все удары специализированные – по производственным предприятиям и объектам критической инфраструктуры. В результате этих поражений получили травмы 6 человек – это 5 мужчин, одна женщина. Это сотрудники предприятий и местные жители, проживавшие в домах рядом с этими предприятиями. У них не угрожающие жизни ранения, а осколочные порезы тела и так далее», – отметил Чубенко.

Через несколько часов Харьков атаковали «Шахеды» – два БПЛА сбила наша ПВО.

«Один из них, к сожалению, попал в Немышлянском районе, в частный жилой дом, но там никого не было, поэтому без травмированных. Части этого боеприпаса попали в здание, загорелось, здание было уничтожено. Другой был сбит и приземлился на открытой местности без детонации боевой части, с минимальными повреждениями. В дальнейшем его сделали безопасным и переместили на специальную площадку», – уточнил пресс-секретарь.

Чубенко также добавил, что правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ – это нарушение законов и обычаев войны.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»