Live
  • Чт 26.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.86
  • EUR 43.52

Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди

Происшествия 09:48   26.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди сриншот

Подробности вчерашних ударов по Харькову, а также о состоянии пострадавших вследствие обстрела сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, атака города длилась около получаса. В течение этого времени враг методично бил каждые две минуты.

«Около 10 ударов баллистическими и крылатыми ракетами были нанесены врагом. Все удары специализированные – по производственным предприятиям и объектам критической инфраструктуры. В результате этих поражений получили травмы 6 человек – это 5 мужчин, одна женщина. Это сотрудники предприятий и местные жители, проживавшие в домах рядом с этими предприятиями. У них не угрожающие жизни ранения, а осколочные порезы тела и так далее», – отметил Чубенко.

Через несколько часов Харьков атаковали «Шахеды» – два БПЛА сбила наша ПВО.

«Один из них, к сожалению, попал в Немышлянском районе, в частный жилой дом, но там никого не было, поэтому без травмированных. Части этого боеприпаса попали в здание, загорелось, здание было уничтожено. Другой был сбит и приземлился на открытой местности без детонации боевой части, с минимальными повреждениями. В дальнейшем его сделали безопасным и переместили на специальную площадку», – уточнил пресс-секретарь.

Чубенко также добавил, что правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ – это нарушение законов и обычаев войны.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: О ситуации с теплом в Харькове и раненых из-за обстрелов, рассказал Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 26.12: что с теплом в городе, смертельный пожар
Новости Харькова — главное за 26.12: что с теплом в городе, смертельный пожар
26.12.2024, 09:02
Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди
Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди
26.12.2024, 09:48
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
«Для нас, такая, критическая ситуация»: Синегубов о Харькове после обстрела
25.12.2024, 11:39
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блэкаута — прогноз
Почему Харьков, Киев, Днепр после удара сегодня на грани блэкаута — прогноз
25.12.2024, 19:07
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
25.12.2024, 10:55

Новости по теме:

12:32
Женщина погибла утром на Харьковщине из-за обстрела РФ
11:15
Терехов призвал харьковчан сохранять тепло в домах: ситуация с отоплением
10:55
Куда утром «прилетело» и чем били по Харькову, рассказали в ХОВА
10:15
Двое раненых в Салтовском районе в тяжелом состоянии – Терехов
10:00
Серьезно повреждено оборудование: РФ атаковала теплоэлектростанции – ДТЭК

Вы читали новость: «Прокуратура: по Харькову били каждые две минуты, какие ранения получили люди»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 09:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности вчерашних ударов по Харькову, а также о состоянии пострадавших вследствие обстрела сообщил в эфире нацмарафона пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.".