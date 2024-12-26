О ситуации с теплом в Харькове и раненых из-за обстрелов, рассказал Синегубов

Утром 26 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харькова и области, а также раненых из-за «прилетов».

Он напомнил, что вследствие массированного обстрела Харьковщины без тепла накануне остались около полумиллиона людей. По состоянию на сегодняшнее утро уже 300 тысяч абонентов – с отоплением.

«Продолжается процесс восстановления в г. Харькове для 1055 многоквартирных домов, это 92104 абонентов. А также почти для 17 тысяч абонентов Харьковского района», – уточнил Синегубов.

В течение суток зафиксировали больше десяти ударов российских беспилотников в Харьковском, Изюмском, Чугуевском районе области, а также – в Харькове. Часть БПЛА, акцентировал начальник ХОВА, ликвидировали силы ПВО.

Кроме того, накануне враг ударил по Купянскому району, есть погибшая. Сегодня же враг начал терроризировать регион с самого утра.

«26 декабря около 05:30 враг ударил по с. Двуречная, пострадавшая 50-летняя женщина госпитализирована в больницу», – написал Синегубов.