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О ситуации с теплом в Харькове и раненых из-за обстрелов, рассказал Синегубов

Украина 08:52   26.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
О ситуации с теплом в Харькове и раненых из-за обстрелов, рассказал Синегубов Скриншот

Утром 26 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харькова и области, а также раненых из-за «прилетов».

Он напомнил, что вследствие массированного обстрела Харьковщины без тепла накануне остались около полумиллиона людей. По состоянию на сегодняшнее утро уже 300 тысяч абонентов – с отоплением.

«Продолжается процесс восстановления в г. Харькове для 1055 многоквартирных домов, это 92104 абонентов. А также почти для 17 тысяч абонентов Харьковского района», – уточнил Синегубов.

В течение суток зафиксировали больше десяти ударов российских беспилотников в Харьковском, Изюмском, Чугуевском районе области, а также – в Харькове. Часть БПЛА, акцентировал начальник ХОВА, ликвидировали силы ПВО.

Кроме того, накануне враг ударил по Купянскому району, есть погибшая. Сегодня же враг начал терроризировать регион с самого утра.

«26 декабря около 05:30 враг ударил по с. Двуречная, пострадавшая 50-летняя женщина госпитализирована в больницу», – написал Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 08:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харькова и области, а также раненых из-за «прилетов».".