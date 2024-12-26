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Про ситуацію з теплом у Харкові й поранених через обстріли, розповів Синєгубов

Україна 08:52   26.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про ситуацію з теплом у Харкові й поранених через обстріли, розповів Синєгубов

Вранці 26 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харкова та області, а також – поранених через “прильоти”.

Він нагадав, що внаслідок масованого обстрілу Харківщини без тепла напередодні залишилося близько пів мільйона людей. Станом на сьогодні вже 300 тисяч абонентів – з опаленням.

Триває процес відновлення у м. Харків для 1055 багатоквартирних будинків, це  92104 абонентів. А також для майже 17 тисяч абонентів Харківського району“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби зафіксували понад десять ударів російських безпілотників у Харківському, Ізюмському, Чугуївському районі області, а також у Харкові. Частину БПЛА, наголосив начальник ХОВА, ліквідували сили ППО.

Крім того, напередодні ворог ударив по Куп’янському району, є загибла. Сьогодні ж ворог почав тероризувати регіон із самого ранку.

26 грудня близько 05:30 ворог вдарив по с. Дворічна, постраждала 50-річна жінка Госпіталізована до лікарні“, – написав Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 08:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 26 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харкова та області, а також – поранених через “прильоти”.".