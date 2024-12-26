Ворог намагався наступати на Куп’янщині й на півночі області: подробиці від ГШ

Про бої в Харківській області, що сталися протягом доби, а також обстріли населених пунктів регіону, поінформували вранці 26 грудня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував тричі в районі Вовчанська. Штурми ворога відбиті, пишуть у Генштабі.

На Куп’янщині зафіксували сім наступів росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу“, – зазначили в ГШ.

Крім того, протягом доби ЗС РФ обстріляли з авіації Зелений Гай.

Втрати окупантів наразі такі: