Ворог намагався наступати на Куп’янщині й на півночі області: подробиці від ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої в Харківській області, що сталися протягом доби, а також обстріли населених пунктів регіону, поінформували вранці 26 грудня у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакував тричі в районі Вовчанська. Штурми ворога відбиті, пишуть у Генштабі.
На Куп’янщині зафіксували сім наступів росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу“, – зазначили в ГШ.
Крім того, протягом доби ЗС РФ обстріляли з авіації Зелений Гай.
Втрати окупантів наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 08:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в Харківській області, що сталися протягом доби, а також обстріли населених пунктів регіону, поінформували вранці 26 грудня у Генштабі ЗСУ.".