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Ворог намагався наступати на Куп’янщині й на півночі області: подробиці від ГШ

Україна 08:23   26.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог намагався наступати на Куп’янщині й на півночі області: подробиці від ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої в Харківській області, що сталися протягом доби, а також обстріли населених пунктів регіону, поінформували вранці 26 грудня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог атакував тричі в районі Вовчанська. Штурми ворога відбиті, пишуть у Генштабі.

На Куп’янщині зафіксували сім наступів росіян.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу“, – зазначили в ГШ.

Крім того, протягом доби ЗС РФ обстріляли з авіації Зелений Гай.

Втрати окупантів наразі такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої в Харківській області, що сталися протягом доби, а також обстріли населених пунктів регіону, поінформували вранці 26 грудня у Генштабі ЗСУ.".