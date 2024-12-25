У Харкові виявили ракету Х-59, яка не розірвалася: подробиці
Ворожа ракета Х-59 впала на територію приватного подвір’я, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Постраждалих немає. Вибухотехніки працюють над знешкодженням», – зазначив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, ракета, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожа ракета Х-59 впала на територію приватного подвір’я, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".