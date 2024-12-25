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У Харкові виявили ракету Х-59, яка не розірвалася: подробиці

Суспільство 15:21   25.12.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові виявили ракету Х-59, яка не розірвалася: подробиці

Ворожа ракета Х-59 впала на територію приватного подвір’я, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Постраждалих немає. Вибухотехніки працюють над знешкодженням», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «У Харкові виявили ракету Х-59, яка не розірвалася: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожа ракета Х-59 впала на територію приватного подвір’я, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".