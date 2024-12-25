В Харькове нашли ракету Х-59, что не разорвалась: подробности
Вражеская ракета Х-59 упала на территорию частного двора, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Пострадавших нет. Взрывотехники работают над обезвреживанием», — отметил глава ХОВА.
Читайте также: Половина Харькова осталась без тепла и света после «прилетов»: что сейчас
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, ракета, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове нашли ракету Х-59, что не разорвалась: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеская ракета Х-59 упала на территорию частного двора, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".