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В Харькове нашли ракету Х-59, что не разорвалась: подробности

Общество 15:21   25.12.2024
Виктория Яковенко
В Харькове нашли ракету Х-59, что не разорвалась: подробности

Вражеская ракета Х-59 упала на территорию частного двора, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадавших нет. Взрывотехники работают над обезвреживанием», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеская ракета Х-59 упала на территорию частного двора, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".