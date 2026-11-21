Сейчас на Харьковщине строят 13 подземных школ, две из них — за счет мецената Говарда Баффета, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На следующий год у нас запланированы 6 или 7 школ, в зависимости от того, сколько мы завершим в этом году. Мы должны завершить 13, из этих 13, если будет все хорошо, завершим 10. Однако, опять же, это напрямую зависит от финансирования на этот год», — рассказал Синегубов.

Сейчас продолжаются процедуры согласования по выделению средств для строительства подземных школ.

«Но если финансирование до нас не дойдет к 20 декабря, то оно нам не очень поможет и не решит наши проблемы. Кстати, из этих 10 школ еще две строят за счет Говарда Баффета. Мы должны были завершить их еще в начале этого года, но процедуры, согласование международного финансирования и все остальное довольно сильно затянули этот процесс. Однако эти две школы уже точно завершаем до конца этого года. Мы должны их завершить до конца этого месяца, но берем запас до конца этого года», — отметил глава ХОВА.