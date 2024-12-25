Половина Харькова осталась без тепла и света после «прилетов»: что сейчас
По Харькову «прилетело» 12 ракет, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Под ударами находились Киевский, Салтовский и Индустриальный районы.
«Сначала более 500 тысяч жителей остались без отопления, горячей воды и электроснабжения, практически половина города и некоторые населенные пункты в области. Сейчас мы четко понимаем имеющиеся повреждения, на месте работают подразделения ГСЧС — устраняют последствия. Параллельно работают коммунальные службы, чтобы максимально быстро восстановить теплоснабжение и водоснабжение. Что касается электроснабжения, сначала было аварийное отключение, сейчас перешли на более плановые, однако все равно аварийные графики», – рассказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, первые взрывы прозвучали в городе около 06:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, под вражескими ударами находились Салтовский, Киевский, Индустриальный и Немышлянский районы. Пострадали шесть жителей: пять мужчин и женщина. Предварительно, по Салтовскому району ударили ракеты типа С-400, по Немышлянскому — Х-35. Также около 8:30 ударный вражеский БпЛА попал в частный жилищный сектор в Основянском районе. Уже в 09:40 СОУ сбили «Шахед» в Слободском районе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Олег Синегубов, прилет, світло, свет, тепло, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2024 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову «прилетело» 12 ракет, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов. Под ударами находились Киевский, Салтовский и Индустриальный районы.".