Половина Харкова залишилась без тепла й світла після «прильотів»: що зараз

По Харкову «прилетіло» 12 ракет, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами були Київський, Салтівський та Індустріальний райони.

«Спочатку понад 500 тисяч мешканців залишились без опалення, гарячої води та електропостачання, практично половина міста і деякі населені пункти в області. Наразі ми чітко розуміємо пошкодження, які маємо, на місці працюють підрозділи ДСНС – усувають наслідки. Паралельно працюють комунальні служби, щоб максимально швидко відновити теплопостачання і водопостачання. Щодо електропостачання, спочатку було аварійне відключення, зараз перейшли на більш планові, однак все одно аварійні графіки», – розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Попередньо, по Салтівському району вдарили ракети типу С-400, по Немишлянському — Х-35. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі.