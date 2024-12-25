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Половина Харкова залишилась без тепла й світла після «прильотів»: що зараз

Суспільство 14:31   25.12.2024
Вікторія Яковенко
Половина Харкова залишилась без тепла й світла після «прильотів»: що зараз Фото: Харківська міськрада

По Харкову «прилетіло» 12 ракет, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами були Київський, Салтівський та Індустріальний райони.

«Спочатку понад 500 тисяч мешканців залишились без опалення, гарячої води та електропостачання, практично половина міста і деякі населені пункти в області. Наразі ми чітко розуміємо пошкодження, які маємо, на місці працюють підрозділи ДСНС – усувають наслідки. Паралельно працюють комунальні служби, щоб максимально швидко відновити теплопостачання і водопостачання. Щодо електропостачання, спочатку було аварійне відключення, зараз перейшли на більш планові, однак все одно аварійні графіки», – розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, перші вибухи пролунали у місті близько 06:00. За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Постраждали шість мешканців: п’ять чоловіків та жінка. Попередньо, по Салтівському району вдарили ракети типу С-400, по Немишлянському — Х-35. Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основ’янському районі. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» у Слобідському районі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 14:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову «прилетіло» 12 ракет, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов. Під ударами були Київський, Салтівський та Індустріальний райони.".