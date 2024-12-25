Атака РФ на Харків і область: били ракетами С-400, Х-35 та БпЛА, наслідки
25 грудня з 6:00 до 6:30 армія РФ здійснила масовану атаку на Харків та передмістя. Правоохоронці зафіксували щонайменше десять ворожих влучань.
За даними Харківської обласної прокуратури, під ворожими ударами були Салтівський, Київський, Індустріальний та Немишлянський райони. Пошкоджені житлові будинки, обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури. Постраждали шість мешканців: пʼять чоловіків та жінка.
«В них не загрожуючі життю поранення, але все одно є осколкові поранення і порізи від скла. Це співробітники підприємств і люди, які мешкали в будинках біля цих підприємств, де було влучання», – розповів речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.
Відео: Харківська обласна прокуратура
За попередніми даними правоохоронців, по Салтівському району вдарили ракети типу С-400, по Немишлянському – Х-35.
Також близько 8:30 ударний ворожий БпЛА влучив у приватний житловий сектор в Основʼянському районі. Горів житловий будинок. Постраждалих немає. Вже о 09:40 СОУ збили «шахед» в Слобідському районі.
Крім цього, орієнтовно о 6:50 ворог атакував ударним безпілотником селище Слобожанське Чугуївського району. Пошкоджено цивільне підприємство. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, удар, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2024 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 грудня з 6:00 до 6:30 армія РФ здійснила масовану атаку на Харків та передмістя. Правоохоронці зафіксували щонайменше десять ворожих влучань. ".